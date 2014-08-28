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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Balkan zirvesi

Batı Balkanlar Hükümetlerarası Konferansı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde bugün Berlin'de yapılıyor.

28 Ağustos 2014 12:48


Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde geçen ay düzenlenen Balkan zirvesine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Balkan liderlerini Berlin'e davet etmişti.

Berlin'deki konferansa Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'ın yanı sıra Balkan ülkeleriyle AB arasındaki diyalog sürecinin geliştirilmesi için çalışan AB üyesi Slovenya ve Hırvatistan da katılıyor.

Konferans, dışişleri ve ekonomi bakanlarını bir araya getirecek toplantılarla başlayacak. Ardından Başbakan Merkel, devlet ve hükümet başkanları ile görüşecek.

Merkel'e temasları sırasında AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de eşlik edecek.

Merkel, Dubrovnik zirvesinde AB'ye üyelik sürecinde Batı Balkan ülkelerine destek sözü vermiş ancak diğer taraftan etnik gerilimler ve hukuk reformu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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