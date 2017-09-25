Berlin'de AfD'yi protesto gösterisi

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçimlerde yüzde 13'ü aşan oranda oy alarak Federal Meclis'e ilk kez ve üçüncü olarak girmesi protesto gösterilerine neden oldu.

AfD'yi protesto etmek isteyen yüzlerce gösterici Berlin'de seçim sonuçlarının belli olmasının ardından biraraya geldi. AfD'nin seçim partisi yaptığı Alexander Meydanı'ndaki bir mekanın önünde toplanan göstericiler, "Nazi propagandası hakkı yoktur" sloganları attı.

Polis önlem aldı

Polis gösterinin düzenlendiği noktada yoğun güvenlik önlemi alarak göstericilerin AfD'lilerin bulunduğu binaya girmesine izin vermedi. Göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı bildirildi.

Bazı göstericileri olay yerinden uzaklaştıran polis, AfD'lilerin bulunduğu binanın balkonunu da göstericilerin protesto amaçlı birtakım objeler fırlatması nedeniyle boşalttı.

Yeni kurulan AfD parti, seçimlerde yüzde 13'ün üzerinde oy alarak Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin ardından üçüncü güç olarak ilk kez Federal Meclis'e girdi.

Le Pen'den kutlama

Polisin göstericileri çembere aldığı bildirildi. Fransa'daki aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, AfD'nin seçim başarısını kutladı.

Le Pen, Twitter hesabından "Bu Avrupa halklarının büyümesinin yeni bir sembolü" diye yazdı.

Reuters/HT/HS

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