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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de "Lola" sevinci

64’üncü Alman Film Ödülleri, Berlin’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi film ödülü “Altın Lola” siyah-beyaz bir yapım olan ‘Die andere Heimat’ (Öteki Vatan) adlı filme verildi.

10 Mayıs 2014 14:34


Edgar Reitz'in yönetmenliğini üstlendiği, ‘Die Andere Heimat - Chronik einer Sehnsucht' (Diğer Memleket – Bir Hasretin Kronolijisi) en iyi film ödülü olan ‘Altın Lola'nın yanı sıra en iyi senaryo ve en iyi yönetmen dallarında da ödüle layık görüldü. Siyah-beyaz bir yapım olan ve dört saat süren film, 19. yüzyıl ortalarında açlık, yoksulluk ve siyasi koşullar nedeniyle Avrupa'dan Güney Amerika'ya göç etmeyi tasarlayan insanların hikâyelerine odaklanıyor.

Gümüş Lola ödülü ise Almanya-Norveç yapımı olan “Zwei Leben” (İki Yaşam) adlı filme verildi.

Alman film ödüllerinde, en fazla sayıda ödüle sahip olan film ise “Das finsterste Tal” (Karanlık Vadi) adlı film oldu. Film, 'en iyi yardımcı erkek oyuncu', 'en iyi kamera'nın da aralarında bulunduğu toplam sekiz dalda ödüle layık görüldü. Almanya'da sinemada milyonlarca izleyici çeken ve ödüllerin favorileri arasında gösterilen okul komedisi “Fack ju Göhte” ise törenden eli boş döndü.

78 yaşındaki usta oyuncu Dieter Hallervorden “Sen letztes Rennen” (En son koşusu) adlı filmdeki rolüyle ‘en iyi erkek oyuncu', Jrödis Triebel ise “Westen” filmindeki rolüyle ‘en iyi kadın oyuncu' dallarında Lolaların sahibi oldu.

Onur ödülü ise 69 yaşındaki yönetmen Helmut Diehl'e verildi.

1600 üyeli Alman Film Akademisi tarafından dağıtılan Lola ödülleri, 3 milyon euroluk ödül bütçesi ile Almanya'nın kültür alanında verilen en büyük ödülü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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