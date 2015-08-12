Berlin'de 30 bin mülteci bekliyor



Almanya'nın nüfusça en kalabalık eyaletli olan Kuzey Ren Vestfalya'ya bu yıl 150 bin mültecinin gelmesi bekleniyor. Şehirlerdeki boş alanlar, otoparklar ve okulların spor salonları ilk barınak olarak mültecilere tahsis edildiği için ders yılının ilk haftalarında beden eğitimi dersleri yapılamıyor.

Başkent Berlin'de de mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük güçlük çekiliyor.

Yüzlerce Suriyeli'nin beklediği kuyruğun en önündeki Sarmah adlı genç sonunda sıra kendisine geldiği için sevinçli. Kayıt işlemlerinin tamamlanıp kalacağı yerin gösterilmesi saatlerce süren bir işlemi gerektiriyor.

Sarmah, temmuz ayında Suriye ordusu ile muhalif güçlerin kanlı çarpışmalarına sahne olan bölgenin 30 kilometre kadar kuzeyindeki Zabadani'den kaçmış. Tıp öğrenimine başladığını söylüyor ve kırık dökük İngilizcesiyle kaçış yolunu anlatıyor: Lübnan, Türkiye, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve son durak olarak da Almanya. Berlin'e bir ayda varabilmiş.

Sarmah beş gün parklarda uyuduktan sonra kendisine bir sıra numarası verilmiş. Kayıt sırası geldiği için mutlu görünüyor. Her ay 4 bin mültecinin sığındığı Berlin'de bürokratik işlemler eyalet sağlık ve sosyal işler müdürlüğünce yapılıyor. Bütün mülteci adayları sağlık kontrolünden geçiriliyor. Sarmah'ın tek dileği Almanya'da öğrenimini tamamlayabilmek.

Berlin'in yükü ağır

Berlin eyalet hükümeti bünyesinde mülteciler için koordinasyon masası kurulana kadar sivil toplum örgütleri ve belediye mültecilere yardımcı olmaya çalışıyor, sıra bekleyenlere su ve meyve dağıtılıyor. Ayni ve nakdi bağış toplayan gruplara Berlinliler her gün yiyecekten diş fırçasına, sabundan çocuk bezine kadar malzeme taşıyorlar.

Hafta sonunda kayıt bürosunun önüne yığılan 600 kadar mülteci adayı arasında kavga çıkınca polis müdahale etmek zorunda kalmış. Berlin'e kaçan yabancıların yarıdan fazlası Balkan ülkelerinden geliyor. Batı Balkanlar güvenli bölge sayıldığından, iltica başvurularının kabul edilme şansı yüzde bir. Ama diğerleri gibi onlara da sağlık kartı ve otobüs bileti dağıtılıyor. Eyalet yönetimi başvuru merkezlerindeki personel sıkıntısını gidermek için ek önlemler alıyor.

‘Mevzuat yetersiz kalıyor'

Kayıt işlemi için sırası gelmeyenler akşamları otobüslerle geçici olarak kalacakları yerlere naklediliyor. Berlin'in hükümet eden belediye başkanı Michael Müller sağlık müdürlüğünün önündeki kuyrukları kısaltabilmek için seyyar kayıt büroları kurduklarını açıkladı. Berlin'in hükümet eden belediye başkanı mevzuatın mülteci sayısındaki artışla başa çıkılmasına yetmediğini şöyle anlattı:

“Mülteci adaylarının en çok bulunduğu Alman şehirlerinin başında Hamburg, Münih ve Berlin geliyor. Mülteci sayısındaki dramatik artış nedeniyle bu insanların barındırılması ve ihtiyaçlarının karşılanmasında normal idari önlemler yetersiz kalıyor. Krallar hazırlanırken mülteci sayısının aniden artacağı hesaba katılmamıştı.”

Toplam mültecilerin yüzde beşini almak zorunda olan başkent Berlin'e bu yıl 30 bin mültecinin daha gelmesi bekleniyor. Hükümet eden belediye başkanı Michael Müller mültecileri sadece barındırmanın yeterli olmayacağını, çocukların okula gönderileceğini ve yetişkinlerin Almanca öğrenmesine ve iş bulmasına yardımcı olacaklarını söyledi. Müller mülteci akını karşısında çetin sorunlarla karşılaştıklarını teslim etti.

Geçen yıl Berlin'e gelen mülteci adaylarının sadece dörtte biri ikamet müsaadesi alabilmişti.