Berlin'de 25 yıl öncesine yolculuk



İki Almanya’nın birleşmesini sağlayan Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yıldönümü etkinlikleri Berlin’de dini ayinle başladı. Doğu Alman rejiminin kurbanlarının anıldığı ayine Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Klaus Wowereit ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters de katıldı.

Anma töreni daha sonra hayatını kaybedenlerin anısına yapılan Bernau Caddesi’ndeki Duvar Anıtı’na mum dikilmesiyle devam etti.

Bernau Caddesi, iki Almanya’nın ayrılışının en önemli sembollerinden biri. 1961 yılında yapılan ve Batı Almanya ile Doğu Almanya’yı bölen duvar aynı cadde üzerindeki evleri de birbirinden ayırmıştı. Bu nedenle cadde o dönemlerde trajik olaylara da sahne olmuş, duvarın yapılmasından sonra Doğu Almanlar evlerinin pencerelerinden atlayarak Batı Almanya’ya kaçmaya çalışmıştı.

Büyük halk şenliği

Berlin’deki kutlamalar öğleden sonra çeşitli etkinliklerle devam edecek. Konzerthaus’daki etkinliğe Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un da katılması bekleniyor.

Berlin’deki kutlamalar akşam için planlanan etkinliklerle doruk noktasına ulaşacak. Brandenburg Kapısı’nın önünde yapılacak büyük halk şenliğine on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Eski Berlin duvarının güzergâhı üzerindeki direklere takılan yaklaşık 7 bin ışıklı balon gökyüzüne bırakılacak. Ayrıca bir zamanlar Berlin Duvarı’nın uzandığı 15 kilometrelik hat, duvarı sembolize eden ışıklandırma enstelasyonu ile aydınlatılacak.