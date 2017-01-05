Berlinale “Django” ile açılacak

Fransız caz müzisyeni Django Reinhardt'ın yaşamı üzerine çekilen "Django” filmi bu yıl 9 Şubat'ta başlayacak olan uluslararası film festivali Berlinale'nin açılışını yapacak. Senarist ve prodüktör Etienne Comar'ın ilk kez yönetmen olarak çektiği film Berlinale'de dünya prömiyerini yapacak ve "Altın Ayı” ödülü için de yarışacak.

Filmde Gypsy-Swing olarak adlandırılan müzik türünün kurucusu ve Avrupa caz müziğinin yolunu açan müzisyen Jean "Django” Reinhhardt'ın (1910-1953) hayatı ve 1943'te Naziler tarafından işgal edilen Paris'ten kaçışı konu ediliyor. Kendisi ve ailesi Sinti oldukları için Nazilerin hışmına ve takibatına uğramıştı.

Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, "Django hareketli bir müzisyen yaşamının bir bölümünü ve etkileyeci bir hayatta kalma öyküsünü sürükleyeci bir biçimde anlatıyor. Sürekli tehdit altında olması, kaçışı ve ailesine yapılan korkunç zulüm bile onu müziğinden alıkoyamadı” ifadelerini kullandı.

Başrolü Reda Kateb oynuyor

Fransız yönetmen Etienne Comar daha önceleri senarist, prodüktör ve prodüktör yardımcısı olarak adından bahsettirmişti. İlk kez yönetmen olarak görev aldığı bu filmde başrolü ise Cezayirli kökenli bir baba ile Çek-İtalyan kökenli bir Fransız anneden dünyaya gelmiş olan Fransız sanatçı Reda Kateb oynuyor.

Filmin senaryosu Comar ve Alexis Salatko tarafından birlikte kaleme alındı. Hollandalı caz grubu "Rosenberg Trio” Reinhardt'ın müziklerini film için yeniden çaldı.

11 film Altın Ayı için yarışacak

Berlinale'nin bu yılki jürisinin başkanlığını Hollandalı yönetmen Paul Verhoeven ("Basis Instinct”, "Total Recall”) üstlendi. Ancak festivalde Altın Ayı ödülü için yarışacak "Django”nun rakipleri de önemli isimler. Yarışmaya katılan ünlü yönetmenler arasında Aki Kaurismaeki, Agnieszka Holland ve Sally Potter gibi isimler de bulunuyor.

Uluslararası Film Festivali Berlinale 9-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

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DW/ÇA/HS