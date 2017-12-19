Berlin saldırısının ardından tazminat tartışması

Berlin'de Breitscheid Meydanı'ndaki Noel pazarına 19 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen saldırıda 12 kişi ölmüş, kısmen ağır olmak üzere en az 70 kişi de yaralanmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırının yıldönümünden bir gün önce dün, ölenlerin yakınları ve yaralıları Başbakanlık'ta ağırladı. Merkel buluşmada "Bu bulaşmanın daha önce yapılmış olmasını arzulayanlar bulunduğunu biliyorum” diye konuştu.

Ancak buluşmada neler konuşulduğu hakkında ayrıntılı açıklama yapmayan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "randevunun karşılıklı konuşup bu olaydan ne gibi dersler alınabileceğini anlama amacını taşıdığını" söyledi. Merkel'in konukları da buluşmadan önce yayınladıkları açık mektupta, siyasetçilerin gereken ilgiyi göstermemelerinden ve resmi makamların ihmallerinden şikâyetçi olduklarını dile getirmişlerdi.

Kurban ailelerine iki milyon euro ödendi

Şikayetin nedeni ise tazminatların ilgili sürecin uzaması. Eleştiriler üzerine kurban ailelerinin maddi talepleriyle ilgilenmekle görevlendirilen eski Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Kurt Beck de geçen perşembe günü bir açıklama yaptı. Başbakanlığın olayı takip eden gelişmeleri yakından izlediğini açıkladı.

Beck, terör saldırısı kurbanlarının tazminiyle ilgili yasanın yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekerek ancak maddi tazminatın hangi kıstasa göre hesaplanması gerektiğinin son derece çetrefilli bir konu olduğunu söyledi.

Saldırıda sakat kalanların durumunu buna örnek gösteren Sosyal Demokrat Partili Beck "Şimdiye kadar acil durumlar fonundan 300 bin Euro tazminat ödendi. Ama bunun arkası gelecek. Kurbanların emeklilik haklarının da dikkate alınması gerekiyor” demişti.

Tazminat ödemeleri konusunda farklı kurumların yetkili olması nedeniyle sürecin uzadığına işaret edilirken Adalet Bakanı Heiko Maas da hayatını kaybeden 12 kişinin yakınları ile yaralılara devletin şimdiye kadar yaptığı yardımın 2 milyon euroyu bulduğunu açıkladı. Maas ayrıca "kurban ailelerinin acısının para yardımıyla giderilemeyeceğini ve ancak saldırının yol açtığı maddi sonuçların hafifletilebileceğini" söyledi.

Teröristin annesi konuştu

Öte yandan 19 Aralık 2016'da çaldığı kamyonu Noel pazarına sürerek meydanı kana buladıktan sonra kaçan ve İtalya'da polis kurşunlarıyla can veren Anis Amri'nin annesi Deutsche Welle'ye verdiği demeçte kurban yakınlarıyla buluşmaya hazır olduğunu söyledi. "Ben de oğlunu kaybetmiş bir anneyim. Başka annelerin çocuklarının ölümünden oğlumun sorumlu olduğunu düşündükçe acım daha da büyüyor” diyen Nour Alhoda Hassani oğlunun beyni yıkanarak terörist yapıldığını ve Berlin'de olanları idrak etmekte halâ zorlandığını söyledi. Anis Amri'nin annesi kurban ailelerinin kendisiyle buluşmak istediklerini öğrendiğini ve bu davete icabet etmeye her zaman hazır olduğunu belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

Marcel Fürstenau