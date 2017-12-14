Berlin polisinden Anis Amri baskını

Berlin polisi radikal İslamcılara yönelik kapsamlı operasyon düzenledi. Berlin Federal Savcılığı, Twitter hesabından yayımladığı mesajda baskınların, IŞİD kontrolündeki bölgelerden Almanya'ya dönen kişilere yönelik olduğunu duyurdu.

Perşembe günü sabah erken saatlerinde başlatılan ve saatlerce süren operasyon hakkında ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise operasyonların baskınların geçen yıl Berlin'de gerçekleşen Noel panayırı saldırısının faili Anis Amri'nin çevresindeki şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Baskınlarda Federal Emniyet Teşkilatı'na bağlı devlet koruma timlerinin polise yardımcı olduğu kaydedildi.

Amri'nin çaldığı kamyonu başkentin merkezinde bulunan Noel panayırındaki insanların üzerine sürerek 12 kişiyi öldürdüğü saldırı, Almanya'da IŞİD'in düzenlediği en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı saldırının ardından kaçan Amri, birkaç gün sonra İtalya'da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

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DW, dpa/AG, CÖ