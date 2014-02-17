'Berlin müttefiklerini de gözetleyecek'

"Der Spiegel" dergisininin haberine göre, Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı
Koruma Teşkilatı'nın (BfV) istihbarata karşı koyma faaliyetlerinin güçlendirilmesi
planlanıyor. Bu kapsamda, ABD ve İngiltere gibi dost ülkelerin diplomatik
temsilciliklerine yönelik gözetimin artırılması öngörülüyor.
İddialara göre Alman İstihbaratı, diplomat sıfatıyla ülkede bulunan müttefik ülkelerin
gizli servis mensupları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeyi, ayrıca büyükelçilik
binalarının teknik imkânlarını araştırmayı hedefliyor.
Askeri İstihbarat da işbaşında
Yine Spiegel'in haberinde yer alan notlara göre, Federal Ordu bünyesindeki istihbarat
örgütü Askeri Savunma Servisi (MAD) de "müttefik istihbarat örgütlerinin faaliyetlerini
daha yakından gözetlenmesini opsiyon olarak değerlendiriyor".
BfV 1950, MAD ise 1956'da kuruldu. Her iki istihbarat teşkilâtının ana hedefleri
arasında Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin faaliyetlerinin gözetimi yer aldı.
Batılı ortak ülkelerin istihbarat kuruluşlarının etkinlikleri, Alman İstihbaratı'nın
istihbarata karşı koyma faaliyetlerinin gündeminde hemen hiçbir şekilde yer almadı.
'Herkesi aynı seviyede görelim'
Hükümetin üç ortağı adına konuşan uzmanlar da istihbaratta yeni döneme destek
verdi. Federal Meclis'te İstihbarat Teşkilâtlarının Kontrolünden Sorumlu Komisyonun
Başkanı, Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Clemens Binninger, "Fark gözeten
yaklaşıma son vererek herkesi aynı seviyede görmemiz gerekiyor" dedi. Sosyal
Demokrat Parti'nin (SPD) içişleri uzmanı Michael Hartmann da yaklaşım değişikliği
önerilerine destek açıklayarak, "Tehlikenin kaynağı neresi olursa olsun, kendimizi
korumamız gerekiyor" diye konuştu. Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) iç politika
sözcüsü Stephan Mayer, "Dost ülkeleri görmezden gelmek söz konusu olamaz"
görüşünü savundu.
Federal İçişleri Bakanlığının bir sözcüsü, "yakın ortakların hedefli olarak gözetimi
planlanmamaktadır" açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili karara, Başbakanlık, İçişleri
Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortak değerlendirmesinin ardından varılacağı
belirtildi.
Snowden dönüm noktası oldu
İstihbarat tartışması, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) eski mensubu Edward
Snowden'ın ifşaatlarıyla başlamıştı. Snowden'ın sızdırdığı bilgiler, ABD ve
İngiltere'nin, küresel casusluk programı kapsamında, aralarında Almanya'nın
bulunduğu müttefik ülkeleri gözetlediğini ortaya koymuştu. Söz konusu belgelere göre,
ABD İstihbaratı aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu üst
düzey Alman siyasetçi ve yöneticileri dinlemiş, casusluk faaliyetlerinde Berlin'deki
ABD Büyükelçiliği binası kullanılmıştı.