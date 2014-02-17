'Berlin müttefiklerini de gözetleyecek'



"Der Spiegel" dergisininin haberine göre, Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı

Koruma Teşkilatı'nın (BfV) istihbarata karşı koyma faaliyetlerinin güçlendirilmesi

planlanıyor. Bu kapsamda, ABD ve İngiltere gibi dost ülkelerin diplomatik

temsilciliklerine yönelik gözetimin artırılması öngörülüyor.

İddialara göre Alman İstihbaratı, diplomat sıfatıyla ülkede bulunan müttefik ülkelerin

gizli servis mensupları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeyi, ayrıca büyükelçilik

binalarının teknik imkânlarını araştırmayı hedefliyor.

Askeri İstihbarat da işbaşında

Yine Spiegel'in haberinde yer alan notlara göre, Federal Ordu bünyesindeki istihbarat

örgütü Askeri Savunma Servisi (MAD) de "müttefik istihbarat örgütlerinin faaliyetlerini

daha yakından gözetlenmesini opsiyon olarak değerlendiriyor".

BfV 1950, MAD ise 1956'da kuruldu. Her iki istihbarat teşkilâtının ana hedefleri

arasında Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin faaliyetlerinin gözetimi yer aldı.

Batılı ortak ülkelerin istihbarat kuruluşlarının etkinlikleri, Alman İstihbaratı'nın

istihbarata karşı koyma faaliyetlerinin gündeminde hemen hiçbir şekilde yer almadı.

'Herkesi aynı seviyede görelim'

Hükümetin üç ortağı adına konuşan uzmanlar da istihbaratta yeni döneme destek

verdi. Federal Meclis'te İstihbarat Teşkilâtlarının Kontrolünden Sorumlu Komisyonun

Başkanı, Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Clemens Binninger, "Fark gözeten

yaklaşıma son vererek herkesi aynı seviyede görmemiz gerekiyor" dedi. Sosyal

Demokrat Parti'nin (SPD) içişleri uzmanı Michael Hartmann da yaklaşım değişikliği

önerilerine destek açıklayarak, "Tehlikenin kaynağı neresi olursa olsun, kendimizi

korumamız gerekiyor" diye konuştu. Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) iç politika

sözcüsü Stephan Mayer, "Dost ülkeleri görmezden gelmek söz konusu olamaz"

görüşünü savundu.

Federal İçişleri Bakanlığının bir sözcüsü, "yakın ortakların hedefli olarak gözetimi

planlanmamaktadır" açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili karara, Başbakanlık, İçişleri

Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortak değerlendirmesinin ardından varılacağı

belirtildi.

Snowden dönüm noktası oldu

İstihbarat tartışması, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) eski mensubu Edward

Snowden'ın ifşaatlarıyla başlamıştı. Snowden'ın sızdırdığı bilgiler, ABD ve

İngiltere'nin, küresel casusluk programı kapsamında, aralarında Almanya'nın

bulunduğu müttefik ülkeleri gözetlediğini ortaya koymuştu. Söz konusu belgelere göre,

ABD İstihbaratı aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu üst

düzey Alman siyasetçi ve yöneticileri dinlemiş, casusluk faaliyetlerinde Berlin'deki

ABD Büyükelçiliği binası kullanılmıştı.