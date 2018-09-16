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Spor

Berlin Maratonu'nda dünya rekoru!

Önceki dünya rekoru 2 saat 2 dakika 57 saniyeyle Dennis Kimetto'ya aitti

16 Eylül 2018 17:09

45. BMW Berlin Maratonu'nda erkeklerde yarışan Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, dünya rekoru kırdı.

Kipchoge, Berlin’de düzenlenen maratonu 2 saat 1 dakika 39 saniyede koşarak dünya rekorunu eline geçirdi ve tarihte bu parkuru 2 saat 2 dakikanın altında tamamlayan ilk atlet oldu.

Böylece 33 yaşındaki atlet, 2 saat 2 dakika 57 saniyeyle vatandaşı Dennis Kimetto’ya ait dünya rekorunu ele geçirdi.

Maratonun erkekler yarışında ikinciliği, 2.06.23'lük süresiyle Kenya'dan Amos Kipruto, üçüncülüğü ise 2.06.48'lik derecesiyle aynı ülkeden Wilson Kipsang elde etti.

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