Berlin Emniyeti'ne Amri suçlaması

Berlin İçişleri Senatörü, Noel pazarına terör saldırısı düzenleyen Amri'nin öncesinde uyuşturucu suçundan tutuklanabileceğini ancak bunun yapılmadığını ve emniyet teşkilatının bu ihmali örtbas etmeye çalıştığını savundu.

Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, bugün yaptığı açıklamada, geçen yıl Berlin'de Noel pazarına kamyonla dalarak 12 kişinin ölümüne, 67 kişinin yaralanmasına neden olan Anis Amri hakkında daha kasım ayında uyuşturucu ticareti yaptığı konusunda iddiaların yer aldığı bir belgenin ortaya çıktığını ve bu belgenin Amri'nin tutuklanmasına yol açabileceğini söyledi. Geisel, "Şu an bu belgenin Berlin Emniyet Teşkilatı'nca örtbas edilmeye ve terör saldırısından sonra bilinçli bir şekilde gizlenmeye mi çalışıldığı araştırılacak" dedi.

Berlin İçişleri Senatörü Geisel bu nedenle, Berlin Emniyet Teşkilatı içinde faili meçhul kişi ve kişiler hakkında 'bir suçun cezasız kalmasına yol açma suçu'ndan dava açılması için suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Andreas Geisel, söz konusu dosyadaki mevcut tarihler üzerinde sonradan oynama yapıldığını ve bu yüzden resmi belgede sahtecilik suçunun da şikayetin kapsamında yer aldığını ayrıca görevi ihmal, örtbas etmeye çalışmak suçundandan da teşkilat içinde idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Berlin İçişleri Senatörü suçlamaların kaç kişiyi kapsadığı hakkında sayı vermedi. Andreas Geisel, "terör saldırısıyla ilgili özel soruşturmayı yürüten Bruno Jost'un, fail Amri hakkındaki dosyada, saldırı sonrası bazı bilgilerle oynandığına dair somut şüphe uyandıracak bulgulara rastladığını" vurguladı.

Anis Amri 19 Aralık 2016'da düzenlediği terör saldırısının ardından kaçtığı İtalya'da polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Almanya'ya iltica başvurusunda bulunmuş olan Amri'nin, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşadığı ve pek çok farklı kimlik taşıdığı ortaya çıktı. Saldırı sonrasında Amri'nin polis tarafından tanınan bir kişi olduğu ve uzun süredir tehdit oluşturabilecek "tehlikeli bir İslamcı" statüsünde görüldüğü, hatta zaman zaman güvenlik güçlerince izlendiği belirlendi. Ancak Anis Amri tutuklanmadı. Amri'nin bir süre Berlin'de uyuşturucu çevrelerinde de etkin biçimde yer aldığı saptanmıştı.

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dpa,afp/ MK,HT