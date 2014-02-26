Berkut dağıtıldı



Ukrayna’da geçici olarak görevlendirilen İçişleri Bakanı Arsen Avakov, özel polis timi Berkut’un dağıtıldığını Facebook’daki hesabı üzerinden duyurdu.

Sayfasına “Berkut artık yok” diye yazan Bakan Avakov, bu polis timinin feshedilmesini öngören 144 numaralı kararnameyi imzaladığını kaydetti.

Berkut birlikleri, devlet başkanlığından devrilen Viktor Yanukoviç’in emriyle hükümet karşıtı gösterilere şiddet kullanarak müdahale etmesi nedeniyle eleştirilerin odağındaydı.

Giydikleri özel üniformalarla diğer polislerden kolaylıkla ayırt edilen Berkut birlikleri, protestolar sırasında ağır silahlar kullanarak kalabalığın üzerine ateş açmış, çok sayıda kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu arada Ukrayna’nın geçici Devlet Başkanı Aleksander Turçinov’un da ordunun komutasını üstlendiği bildirildi.

Adaylar açıklanıyor

Ukrayna’da geçiş hükümetiyle ilgili hazırlıklar da sürüyor. Kiev’de erken seçimler yapılıncaya kadar yönetimi devralacak olan geçici kabinenin adayları bu akşam gösterilerin merkezi Maidan'da tanıtılacak.

Başbakanlık göreviyle ilgili iki isim gündeme geldi. Başbakanlık görevi için eski parlamento başkanı Arseni Yatsenyuk ile zengin işadamı ve eski dışişleri bakanı Petro Poroşenko’nun isimleri geçiyor.

25 Mayıs’ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerine Udar Partisi’nin lideri ve eski boks şampiyonu Vitali Kliçko adaylığını koymuştu. Cezaevinden yeni salıverilen eski başbakan Yulya Timoşenko’nun adaylığını koyup koymayacağı ise kesinlik kazanmadı.

Alman ARD’de televizyonuna konuşan Timoşenko’nun kızı Yevgeniya Timoşenko, annesinin siyasi bir pozisyon için çaba gösterip göstermeyeceğini bilmediğini söyledi. Annesinin yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çeken Timoşenko, öncelikle tedavi görmesini gerektiğini, ardından nasıl devam edeceğine ilişkin kararını vereceğini belirtti.