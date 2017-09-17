Bergama'yı Hacı Ömer yaktı

BERGAMA, (DHA) TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta deplasmanda Düzcespor\'a 1-0 kaybederek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Bergama Belediyespor\'da maçın henüz 8\'inci dakikasında kırmızı kart gören forvet Hacı Ömer, yenilginin baş mimarı oldu. Genç golcü rakip takımdan Burçak\'la girdiği ikili mücadele sonrası kendini yerde buldu. Hakemin oyunu devam ettirmesinin ardından Burçak, Hacı Ömer\'e, \"Neden kendini yere atıyorsun\" diyerek tepki gösterdi. İki futbolcu arasına yaşanan itişmede Hacı Ömer, Burçak\'a tokat attı.

Genç forvet, yardımcı hakemin uyarısıyla direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Ligde 1, kupada 2 gol atarak dikkat çeken Hacı Ömer\'e, hem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hem de kulüp yönetimi ceza verecek. Bergama, 61\'inci dakikada penaltıya neden olan Ahmet\'in de oyundan atılmasıyla 9 kişi kalırken, kalan bölümde 3 topunun direkten dönmesiyle büyük talihsizlik yaşadı. Maç sonunda ev sahibi Düzceli taraftarlar, konuk takımı alkışladı. Bergama, çarşamba günü kupada Sarıyer\'i konuk edecek.