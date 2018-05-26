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Spor

Bergama'nın içi rahat

İZMİR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de kümede kalmayı bayaran Bergama Belediyespor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Semih Durmuş, Tufan Deniz Gelen, Tuncer Baysal, Ulaş Sarı, Berk Baran, Ozan Murat Başyılmaz ve Jiyan Yavuz ile görüşüp alacakları için ibralaş

26 Mayıs 2018 16:39

İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'de kümede kalmayı bayaran Bergama Belediyespor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Semih Durmuş, Tufan Deniz Gelen, Tuncer Baysal, Ulaş Sarı, Berk Baran, Ozan Murat Başyılmaz ve Jiyan Yavuz ile görüşüp alacakları için ibralaştı. Bergama, sözleşmesi süren İsmail Palta, Mehmet Tatlı, Bünyamin Uyanık, Erdin Üzer, Sercan Karagöz, Cantuğ Temel, Sergen Şakirler ve Osman Keçelioğlu ile de masaya oturacak. Kulüpte olağan genel kurul, 29 Mayıs Salı günü saat 14.00\'te Bergama Belediyesi Meclis Salonu\'nda yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa kongre 5 Haziran\'da toplanacak.

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