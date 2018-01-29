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Spor

Bergama'dan iki imza

BERGAMA, (DHA) TFF 3

29 Ocak 2018 17:23

BERGAMA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta 21 puanla 12. sırada yer alan Bergama Belediyespor, ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala kadrosunu 2 oyuncuyla daha güçlendirdi.
İzmir temsilcisi Cizrespor\'dan ön libero Hakan Sayar ve Zonguldak Kömürspor\'dan kaleci Cantuğ Temel\'le 1.5 yıllık anlaşma yaptı. Zeytinburnuspor\'da profesyonel olan 29 yaşındaki Hakan, Beylerbeyispor, Sivas Belediyespor, Silivrispor, Kartalspor, Kahramanmaraşspor, Tarsus İdman Yurdu, Pazarspor ve Tekirdağspor\'da da oynadı. Orduspor\'da profesyonel olan 23 yaşındaki file bekçisi Cantuğ ise İstanbul Güngörenspor, Akhisarspor, Beylerbeyispor\'da görev aldı.

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