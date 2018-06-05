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Spor

Bergama'da Türkoğlu'na güvenoyu

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un olağan genel kurulunda yeniden göreve talip olan başkan Süleyman Türkoğlu üst üste ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu

05 Haziran 2018 20:33

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor\'un olağan genel kurulunda yeniden göreve talip olan başkan Süleyman Türkoğlu üst üste ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. 
Bergama Belediyesi Meclis Salonu\'ndaki kongrenin divan kurulu başkanlığını Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç yaptı. Üyelerin oyunu alarak güven tazeleyen Başkan Türkoğlu\'nun yönetimi şu isimlerden oluştu: Özcan Ala, Birkan Benek, Hasan Canoğlu, Gürcan Çelebi, İsmail Demir, Mehmet Demir, Mustafa Demirel, Haldun Kırlar, Mehmet Kızıltaş, Bülent Köse, Faruk Kuzgun, Kemal Mercan.
 

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