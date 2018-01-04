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Spor

Bergama'da Tuncer döndü

BERGAMA, (DHA) TFF 3

04 Ocak 2018 15:34

BERGAMA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta düşme hattının hemen üzerinde yer alan Bergama Belediyespor, Erzin Belediyespor\'dan eski sol beki Tuncer Baysal\'la anlaştı. Kırmızı-lacivertliler, 25 yaşındaki savunma oyuncusuna 1.5 yıllık sözleşme imzalattı.
Salihli Belediyespor altyapısından yetişip Bergama ekibinde profesyonel olan Tuncer, son 1.5 sezonda Erzin\'de oynadı. Tecrübeli sol bek sezonun ilk yarısında Hatay ekibinde ligde 17, kupada 2 karşılaşmada görev aldı. Tuncer, 3. Lig\'de 153 maçta ter döktü.

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