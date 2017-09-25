Bergama'da şampiyon Rota Koleji

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1\'nci Ligi ekiplerinden Rota Koleji, yeni sezon öncesi katıldığı Bergama Doğa Cup voleybol turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar 2\'nci Ligi\'nde mücadele etmeye hazırlanan Bergama Doğa Spor Kulübü\'nün düzenlediği 3 gün süren turnuvada ilk olarak Yunanistan\'ın Orestiades, daha sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyespor\'u yenen Rota Koleji, finalde karşılaştığı ev sahibi Bergama Doğa\'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Rota Koleji\'nde kaptan Ayşe, şampiyonluk kupasını Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç\'in elinden alırken, ikinci olan Bergama Doğa\'da kaptan Yağmur\'a, kupayı Başkan Levent Akçay verdi. Turnuvada İzmir BŞB üçüncü, Orestiades dördüncü oldu.

FOTOĞRAFLI