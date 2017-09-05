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Bergama'da Galenos Cup heyecanı

İZMİR, (DHA)- Antik Roma'nın en önemli hekimlerinden Bergama doğumlu Galenos adına düzenlenen 3'üncü Galenos Cup, yeni sezon öncesi Türkiye Basketbol Ligi'nin iddialı takımlarını karşı karşıya getirecek

05 Eylül 2017 18:22

İZMİR, (DHA)- Antik Roma\'nın en önemli hekimlerinden Bergama doğumlu Galenos adına düzenlenen 3\'üncü Galenos Cup, yeni sezon öncesi Türkiye Basketbol Ligi\'nin iddialı takımlarını karşı karşıya getirecek.
Bergama Belediyesi Erdal Önder Kapalı Spor Salonu\'nda 7-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvaya Türk Telekom, Afyon Belediyespor, Petkimspor ve Düzce Belediyespor katılacak. Turnuvanın ilk gününde perşembe saat 16.00\'da Düzce Belediyespor ile Petkimspor, saat 18.00\'de ise Afyon Belediyespor ile Türk Telekom karşılaşacak.
Ligin önemli takımlarını basketbol tutkunlarıyla Bergama\'da buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, \"Galenos Cup\'ı geleneksel hale getirerek liglerimizin önemli takımlarını Bergama\'da görüp izlemek hem biz hem de basketbolseverler için oldukça keyifli. Geçen yıllarda turnuvamıza katılan takımlardan Tofaş ve Best Balıkesir, Süper Lig\'e yükselmişti. Bu bizim için ayrı bir mutluluk olmuştu. Bu sene de seyircilerin dolduracağı salonda birbirinden çekişmeli maçları seyretmekten keyif alacağız\" dedi.

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