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Spor

Bergama'da düşme korkusu

BERGAMA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde şampiyonluğunu bu maçla ilan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenilen Bergama Belediyespor, bitime 5 hafta kala düşme hattına yerleşti

02 Nisan 2018 14:20

BERGAMA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta evinde şampiyonluğunu bu maçla ilan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'a 2-1 yenilen Bergama Belediyespor, bitime 5 hafta kala düşme hattına yerleşti. Son 7 maçında 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, 27 puanla 16\'ncı basamağa geriledi. İzmir ekibinin bir basamak üzerine yer alan 12 Bingölspor\'un ise 28 puanı bulunuyor. Bergama temsilcisi kalan haftalarda Batman Petrolspor (D), Çatalcaspor, Bayrampaşa (D), Yomraspor ve Kemerspor\'la (D) karşılaşacak. Teknik Direktör Selahattin Dervent\'le yolların ayrılmasının ardından takımı Sportif Direktör Mert Kaytankaş\'a emanet eden yönetimin kalan süreçte yeni bir teknik adamla anlaşabileceği öğrenildi.

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