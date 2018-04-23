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Spor

Bergama ateş hattından çıktı

BERGAMA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bayrampaşa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Bergama Belediyespor, 4 hafta sonra ateş hattından çıktı

23 Nisan 2018 16:06

BERGAMA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Bayrampaşa deplasmanından 2-1\'lik galibiyetle dönen Bergama Belediyespor, 4 hafta sonra ateş hattından çıktı. 12 Bingölspor\'un Çanakkale Dardanelspor\'la 0-0 kaldığı haftayı çok iyi değerlendiren Bergama Belediyespor bitime 2 maç kala rakibinin 1 puan önüne geçti. Büyük sevinç yaşayan İzmir ekibi bu hafta evinde Yomraspor\'la oynayacak. Son hafta Kemerspor deplasmanına çıkacak Bergama, 2 maçını kazanması halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın kümede kalışını ilan edecek.

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