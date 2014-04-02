Beraberlikler gecesi



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelen Manchester United ile Bayern Münih arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Böylece Alman temsilcisi Bayern, bir hafta sonraki rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

Bayern Münih için, tamamen dolu tribünler karşısında oynanan Old Trafford'daki maç beklediğinden daha zorlu geçti. Manchester United her ne kadar Premeier Lig'de yedinci sıraya inerek şampiyonluk yarışından uzak kalsa da kendi sahasında özellikle Avrupa Kupası maçlarında farklı bir görüntü çiziyor.

İlk yarıda topa daha çok sahip olan taraf Bayern Münih'ti. Ancak çok fazla gol pozisyonu yakalayamadı. İlk yarıda akılda kalan, her iki takımın karşılıklı yarattığı birer tehlike oldu. Bayern adına Arjen Robben, yakaladığı fırsatta kaleci David de Gea'yı geçemezken Manchester adına da Danny Welbeck, savunmacı Jerome Boateng'in hatasında keleci Neuer ile karşı karşıya kalsa da tecrübeli file bekçisi erken çıkarak tehlikeyi savuşturdu.

İkinci yarıda golü bulan taraf ev sahibi Manchester oldu. 58'nci dakikada Wayne Rooney'nin korner atışında kaptan Nemanja Vidic topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Gol sonrası Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola oyuna müdahale ederek Thomas Müller'in yerine Mario Mandzukic'i aldı. Bu değişiklik Manchester'in golünden 9 dakika sonra Bayern'e beraberliği getirdi. Mandzukic'in kafayla indirdiği topu Bastian Schweinsteiger şık bir vuruşla ağlara gönderdi (67.).

Rövanşta iki önemli eksik

Kalan dakikalarda her iki takımın çabası sonucu değiştirmedi. 90'ncı dakikada golün sahibi Schweinsteiger ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Schweinsteiger'in yanı sıra kart görerek cezalı duruma düşen Javi Martinez de bir hafta sonraki rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Maçı değerlendiren Bayern'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben “Güzel bir maç oldu. Manchester beklediğimiz gibi kontra futbol oynadı. Ama evimize 1-1 ile iyi bir sonuçla dönüyoruz. Haftaya işi bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

İspanyollar yenişemedi

Çeyrek final ilk maçlarının diğer mücadelesi de beraberlikle sonuçlandı. İki İspanyol ekibinin mücadelesinde Atletico Madrid, Barcelona ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor elde etti. Atletico'nun golünü 56'ncı dakikada Diego attı. Brezilyalı oyuncu, sakatlığı bulunan ancak buna rağmen maça ilk 11'de başlayan Diego Costa'nın daha fazla devam edemeyecek olması nedeniyle maça 29'ncu dakikada dahil olmuştu. Ev sahibi Barcelona bu gole 71'nci dakikada bir başka Brezilyalı yıldız Neymar'ın golüyle karşılık verdi. Iniesta'nın şık ara pasını ağlarla buluşturan Neymar, maçın 1-1'lik skorunu ilan etti.

İki takımın bu sezon dördüncü mücadelesi de beraberlikle sonuçlanmış oldu. Atletico Madrid'de Arda Turan futboluyla beklentileri karşılayamazken 77'nci dakikada yerini Cristian Rodriguez'e bıraktı. Bu maçın rövanşı 9 Nisan Çarşamba günü Madrid'de yapılacak.

Dortmund'un işi bu kez zor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları bu akşam yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Çeyrek finalde mücadele eden bir diğer Alman temsilcisi Borussia Dortmund, İspanyol devi Real Madrid’e konuk olacak. Santiago Bernabeu'de oynanacak olan maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg’un yönetecek. Karşılaşma TSİ 21:45’te başlayacak.

Maçla ilgili İspanyol spor gazetesi Marca’ya değerlendirmede bulunan Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp, “bütçemiz ve takımdaki sakat oyuncular göz önüne alındığında Real Madrid karşısında çeyrek finalin favorisiyiz diyemem” diye konuştu. Geçen sezon hem grup aşamasında hem de yarı final eşleşmesinde üstünlük sağladıkları rakiplerinin bu sezon daha güçlü olduğunu ifade eden Klopp “Real Madrid, kadrosuna Bale gibi, Isco gibi çok iyi oyuncular dahil etti” diyor.

Ancak sahaya çıkacak genç oyuncularına güvendiğini de ifade eden Dortmund teknik direktörü, bu akşam evlerine deplasmanda alacakları iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söylüyor ve ekliyor: “Bir şansımız var ve bunu da değerlendirmek istiyoruz.

Sakat oyuncuların çokluğu düşündürüyor

Borussia Dortmund’da uzun süredir sakatlıkları devam eden İlkay Gündoğan, Neven Subotic, Jakub Blaszczykowski, Sven Bender ve Marcel Schmelzer gibi as oyuncular Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Geçen sezon yarı final mücadelesinde Real Madrid'e 4 gol birden atan Polonyalı forvet Robert Lewandowski de kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.

Paris St.Germain Chelsea'yi ağırlıyor

Gecenin diğer maçı Fransız temsilcisi Paris St.Germain ile bir önceki turda Galatasaray'ı eleyen İngiliz ekibi Chelsea arasında oynanacak. Üç ayrı kulüpte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başarısı yaşayan ilk teknik direktör olma isteğindeki Chelsea teknik direktörü Jose Mourinho, çeyrek finaldeki rakiplerini kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. Paris St.Germain'e saygı duyduklarını ifade eden başarılı teknik adam, öncelikle eski öğrencisi Zlatan İbrahimoviç'e dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Paris'deki Parc des Princes stadında oynanacak Paris St.Germain – Chelsea mücadelesini Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Maç TSİ 21:45'te başlayacak.