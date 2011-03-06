Benzine 'tekneli' çözüm

T24 - Yılbaşından bu yana benzine 20 kuruş, motorine ise 30 kuruş zam gelince, akaryakıtta kaçak ve standart dışı ürünlere yönelme arttı. Akaryakıtı ucuza getirmek için bulunan bir yöntem de bazı halk otobüslerinin denizdeki sıfır ÖTV'den yararlanmak için tekne alması.





Tekne için alınan yakıtlar, tekne sefere çıkmayıp bir yere demirledikten sonra karadaki araçlarda kaçak olarak kullanılıyor.

İstanbul'da özellikle halk otobüsleri ve şehirlerarası yolcu otobüslerinin Ambarlı ve Esenler'de yoğun bir şekilde teneke teneke 10 numaralı yağ aldıkları öne sürülürken, manavlarda bile bu ürün satılmaya başlandı. Öyle ki artık deponun kaç litre motorin değil, kaç teneke on numara yağ aldığı konuşuluyor.



Yüzde 20 düştü

Habertürk'ün haberine göre akaryakıtı ucuza getirmek için bulunan bir başka yöntem de bazı halk otobüslerinin denizdeki sıfır ÖTV'den yararlanmak için tekne alması. Tekne için alınan yakıtlar, tekne sefere çıkmayıp bir yere demirledikten sonra karadaki araçlarda kaçak olarak kullanılıyor. Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Ferruh Temel Züfikar, son dönemde bayilerde satılan akaryakıtın yüzde 20'lere varan oranda düştüğünü söyledi. Bazı şehirlerarası yolcu otobüsleri, TIR filosu olanlar ile halk otobüslerinin sahiplerinin bir araya gelerek tekne aldıklarını doğrulayan ve bu yönde kendilerine de çok sayıda duyum geldiğini anlatan Zülfikar, “Birkaç mil açıldıktan sonra tekneyi demirleyip yakıtı karada kullanıyorlar” dedi.



Ortaklaşa ticari tekne ve yat satın alıyorlar

* Bazı şehirlerarası yolcu otobüsleri ile halk otobüsleri hatta TIR filoları bir araya gelerek ticari tekne ve yat alıyor. Teknelerde kullanılan yakıtta sıfır ÖTV olduğu için yakıtı doldurup birkaç mil sonra demirliyorlar. O teknenin yakıtı daha sonra araçlarda kullanılıyor.

* Güney'den ve Karadeniz'den kaçak yollarla akaryakıt geliyor. Bunlar daha çok hücra istasyonlarda illegal yollardan satılıyor.

* Şehirlerarası yollarda ve hatta şehir içindeki bazı bakkal ve manavlarda bile yakıt olarak 10 numaralı yağ bulunuyor. ÖTV'si düşük bu ürün motorin ile karıştırılıp depoya konuluyor. ÖTV miktarı 0.30 lira olduğu için çok yaygın olarak alınıyor.

* Atık yağlardan bir miks yapıp yakıt olarak kullanılıyor. Bazı araçların ardından çok fazla siyah duman çıkması ve kızartma kokusu gelmesinin nedeni de bu.



