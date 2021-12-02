T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Benzine 44 kuruş zam

02 Aralık 2021 16:01

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,13 liradan 9,57 liraya, Ankara'da 9,20 liradan 9,64 liraya, İzmir'de ise 9,22 liradan 9,66 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EPGİSzam
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24