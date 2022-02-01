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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine 39 kuruş, motorine ise 32 kuruş zam yapıldı

01 Şubat 2022 16:55

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 14,06 liradan 14,45 liraya, Ankara'da 14,14 liradan 14,53 liraya, İzmir'de ise 14,16 liradan 14,55 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 14,27 liradan 14,59 liraya, Ankara'da 14,36 liradan 14,68 liraya ve İzmir'de 14,37 liradan 14,69 liraya yükselecek.

 

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