Benjamin Pavard Barcelona yolunda

İspanya basını, La Liga ekibi Barcelona'nın Dünya Kupası'nda parlayan Fransız futbolcu Benjamin Pavard'la ilgilendiğini iddia etti.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Dünya Kupası'ndaki performansıyla adını duyuran Bundesliga ekibi Stuttgart'ın oyuncusu Pavard, Barcelona'nın dikkatini çekti.

Barça teknik ekibinden de tam not alan Pavard, menajerler aracılığıyla Barcelona'ya teklif edildi. Stuttgart'ın ise 35 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

Daha önce Almanya basını Pavard'ın Bayern Münih'le sözleşme imzaladığını iddia etmiş ancak oyuncu bunu yalanlamıştı.

Sağ bek ve stoper pozisyonlarında forma giyebilen 22 yaşındaki oyuncu, genç yaşına rağmen Dünya Kupası'nda 6 maçta 90 dakika forma giyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuş, Arjantin karşısında da önemli bir gole imza atmıştı.

Genç yıldızın golü 2018 Dünya Kupası'nın en iyi golü seçildi ve yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas ödülüne aday gösterildi.