'Beni öldürmek istiyorlar'

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) hakkındaki ifşaatları ile kurumun tartışmalı
izleme faaliyetlerini açığa çıkaran Edward Snowden, ABD'den kaçışından bu yana ilk
kez bir televizyon kanalına mülakat verdi.
Gazeteci Hubert Spiel'in sorularını yanıtlayan Snowden, mülakatta Almanya'da büyük
tartışma yaratan Başbakan Angela Merkel'in
cep telefonunun NSA tarafından
dinlendiği iddialarını değerlendirdi. Snowden, “Alman hükümetinin niyetini bilmek
isteyen birinin yalnızca Merkel'i izlemiş olması, danışmanlarının, diğer tanınmış
hükümet üyelerinin, bakanların hatta yerel hükümetlerin üyelerinin bu faaliyetlerin
dışında tutulmuş olması, pek mümkün değil” sözleriyle, Merkel'in çevresinin
de
dinlenmiş olabileceğini öne sürdü.
'NSA ekonomi casusluğu yapıyor'
Snowden, Almanya'nın
hassasiyetle üzerinde durduğu ekonomi casusluğu
konusundaki soruya ise “ABD'nin ekonomi casusluğu yaptığı konusunda hiçbir şüphe
yok” sözleriyle yanıt verdi. “Şayet Siemens'in elinde ABD'nin ulusal menfaatlerini
gözeten fakat ulusal güvenlikle bir ilgisi olmayan bilgiler varsa, yine de bu bilgileri
alıyorlar” diyen Snowden, NSA'nın Alman vatandaşlarına ait milyonlarca kişisel veriyi
topladığını da iddia etti. Snowden, NSA ile Alman dış istihbarat servisi BND arasında
yakın bir işbirliği olduğunu sözlerine ekledi.
NSA'nın
dünya genelinde e-mail iletişimini takip ettiği, telefonları dinlediği ve hükümet
üyelerini izlediğine dair belgeleri gazeteciler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşan
Snowden, Amerikan istihbarat birimlerinden kendisine yönelen tehditler olduğunu da
söyledi. "Hükümet üyeleri beni öldürmek istiyor" diyen Snowden, "buzzfeed"
adlı
internet platformunda yayınlanan makaleyi buna kanıt olarak gösterdi.
Obama'nın
kendisini Amerikan adaletine teslim etmesi gerektiği yönündeki
açıklamalarını da değerlendiren Snowden, “Bunun sembolik bir yargılama olacağını
bilmesine rağmen, Başkan'ın bu açıklamaları dikkat çekici” diye konuştu.
30 yaşındaki Edward Snowden'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Snowden'ın geçen
yaz aylarından bu yana yaşamını sürdürdüğü Rusya'daki geçici iltica süresi ağustos
ayında doluyor. Başka herhangi bir ülke şimdilik kendisine iltica teklifinde bulunmadı,
Rusya'nın ise Snowden'ın oturum hakkını uzatabileceği
konuşuluyor. Rusya,
Snowden'ın ABD'ye iade edilmesi talebini defalarca reddetmişti. Snowden kendi
ülkesinin makamları ile bir mutabakata varılmasını umduğunu söyledi.
Yayın saatine tepki
Öte yandan Der Spiegel dergisinin internet sitesinde konuyla ilgili haberde ise
mülakatın yayın saati eleştirildi. Makalede, mülakatın "Tatort" adlı diziden sonra geç
bir saatte yayınlandığına dikkat çekildi.