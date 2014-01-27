'Beni öldürmek istiyorlar'

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) hakkındaki ifşaatları ile kurumun tartışmalı

izleme faaliyetlerini açığa çıkaran Edward Snowden, ABD'den kaçışından bu yana ilk

kez bir televizyon kanalına mülakat verdi.

Gazeteci Hubert Spiel'in sorularını yanıtlayan Snowden, mülakatta Almanya'da büyük

tartışma yaratan Başbakan Angela Merkel'in

cep telefonunun NSA tarafından

dinlendiği iddialarını değerlendirdi. Snowden, “Alman hükümetinin niyetini bilmek

isteyen birinin yalnızca Merkel'i izlemiş olması, danışmanlarının, diğer tanınmış

hükümet üyelerinin, bakanların hatta yerel hükümetlerin üyelerinin bu faaliyetlerin

dışında tutulmuş olması, pek mümkün değil” sözleriyle, Merkel'in çevresinin

de

dinlenmiş olabileceğini öne sürdü.

'NSA ekonomi casusluğu yapıyor'

Snowden, Almanya'nın

hassasiyetle üzerinde durduğu ekonomi casusluğu

konusundaki soruya ise “ABD'nin ekonomi casusluğu yaptığı konusunda hiçbir şüphe

yok” sözleriyle yanıt verdi. “Şayet Siemens'in elinde ABD'nin ulusal menfaatlerini

gözeten fakat ulusal güvenlikle bir ilgisi olmayan bilgiler varsa, yine de bu bilgileri

alıyorlar” diyen Snowden, NSA'nın Alman vatandaşlarına ait milyonlarca kişisel veriyi

topladığını da iddia etti. Snowden, NSA ile Alman dış istihbarat servisi BND arasında

yakın bir işbirliği olduğunu sözlerine ekledi.

NSA'nın

dünya genelinde e-mail iletişimini takip ettiği, telefonları dinlediği ve hükümet

üyelerini izlediğine dair belgeleri gazeteciler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşan

Snowden, Amerikan istihbarat birimlerinden kendisine yönelen tehditler olduğunu da

söyledi. "Hükümet üyeleri beni öldürmek istiyor" diyen Snowden, "buzzfeed"

adlı

internet platformunda yayınlanan makaleyi buna kanıt olarak gösterdi.

Obama'nın

kendisini Amerikan adaletine teslim etmesi gerektiği yönündeki

açıklamalarını da değerlendiren Snowden, “Bunun sembolik bir yargılama olacağını

bilmesine rağmen, Başkan'ın bu açıklamaları dikkat çekici” diye konuştu.

30 yaşındaki Edward Snowden'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Snowden'ın geçen

yaz aylarından bu yana yaşamını sürdürdüğü Rusya'daki geçici iltica süresi ağustos

ayında doluyor. Başka herhangi bir ülke şimdilik kendisine iltica teklifinde bulunmadı,

Rusya'nın ise Snowden'ın oturum hakkını uzatabileceği

konuşuluyor. Rusya,

Snowden'ın ABD'ye iade edilmesi talebini defalarca reddetmişti. Snowden kendi

ülkesinin makamları ile bir mutabakata varılmasını umduğunu söyledi.

Yayın saatine tepki

Öte yandan Der Spiegel dergisinin internet sitesinde konuyla ilgili haberde ise

mülakatın yayın saati eleştirildi. Makalede, mülakatın "Tatort" adlı diziden sonra geç

bir saatte yayınlandığına dikkat çekildi.

