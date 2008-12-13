Hande Subaşı, katıldığı 'Orada Neler Oluyor' programında 4 bölüm oynadıktan sonra 'Elveda Rumeli'den neden ayrıldığını anlattı.



Subaşı "Diziden annemin kaprisleri yüzünden ayrıldığım iddia edildi. Bu çok çirkin ve yersiz. 2 yıldan bu yana susuyorum, ama artık yeter. Diziyi bırakmamın sebebi; benimle sözleşme yapılmamasıydı. Sözleşme önüme geldiğinde şok oldum. Bana söylenen maddelerle 'imza atın' dedikleri maddeler birbirinden çok farklıydı. Bana 'Dizinin dışında istediğin kampanya ya da işte yer alabilirsin' demişlerdi. Sözleşmede ise dizi bitse bile onlardan habersiz 3 yıl bir şey yapamayacağımı yazmışlar. Beni kapatmak istediler. Bunun altına imza atmamı istediler. Sözle eylem tutmayınca, sette bir güvensizlik olunca 'Ben gidiyorum' dedim. Yerime Berrak Tüzünataç'ı aldılar. Keşke sözler tutulsaydı ve rolü kaçırmasaydım. Zaten yapımcılar ya beni, ya Berrak Tüzünataç'ı ya da Tuba Büyüküstün'ü seçiyor. Teklifler üçümüzün arasında dolaşıp duruyor" dedi.

