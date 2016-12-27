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Spor

Ben Arfa'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin anlaştığı öne sürülen Hatem Ben Arfa, PSG'de kalmak istediğini söyledi

27 Aralık 2016 18:00

Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Hatem Ben Arfa'nın ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

L'Equipe gazetesinin haberine göre, sezon başında Nice'ten transfer edilen Hatem Ben Arfa, ilk 11'de yeterli şans bulamamasına karşın Paris ekibinden ayrılmayı şu an için düşünmüyor.

ntvspor'un haberine göre; PSG'de düzenli olarak ilk 11'de oynayacak potansiyele sahip olduğunu daha önceki demeçlerinde de vurgulayan 29 yaşındaki oyuncunun, kulübünde kalarak bu ihtimali zorlamak istediği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Türkiye spor basınında Ben Arfa'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair birçok haber çıktığı hatırlatılarak, şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığının altı çizildi.

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