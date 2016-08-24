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Bella Thorne: Biseksüelim...

"Beni böyle kabul ettiğiniz için teşekkür ederim"

24 Ağustos 2016 16:08

18 yaşındaki ABD'li oyuncu Bella Thornebiseksüel olduğunu açıkladı.

Thorne, geçtiğimiz günlerde, erkek arkadaşı Gregg Sulkin'den ayrıldığını duyurmuştu. Snapchat'te genç bir kadınla öpüşürken çektiği fotoğrafları paylaşan Thorne, Twitter'da bir takipçisinin 'biseksüel misin' sorusunu 'evet' olarak cevapladı. Thorne, "Beni böyle kabul ettiğiniz için teşekkür ederim, sizi çok seviyorum" diye yazdı ve bu tweet'ini 'onur' etiketiyle paylaştı.

Bella Thorne, bir diğer takipçisinin "Erkek arkadaşınızla ayrıldığınıza çok üzüldüm" yorumuna da ''İşler umduğumuz gibi gitmedi. Ancak onu her zaman seveceğim'' yazarak yanıt verdi.

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Bella ThorneBiseksüelimTwitter

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