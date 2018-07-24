Belhanda'ya Almanya'dan dev talip

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın Borussia Dortmund'un transfer listesinde olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon başında 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'den transfer edilen Younes Belhanda hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Yahoo Fransa' nın haberine göre Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Lucien Favre, Belhanda'yı transfer etmek istiyor. Daha önce Nice'de birlikte çalışan ikilinin iletişim içinde olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'daki ilk sezonunda 35 resmi maça çıkan Faslı yıldız oyuncu, 3 gol atıp 10 da asist yaptı.