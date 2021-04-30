Belhanda, eski takımı Montpellier'e dönüyor

Galatasaray'da saha zemini ve yöneticileri eleştirdiği için sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda, eski kulübü Montpellier'e geri dönüyor.

Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre 31 yaşındaki Faslı futbolcu, önümüzdeki sezon Fransa Lique 1 ekiplerinden Montpellier'in formasını giyecek. Montpellier Başkanı'nın transfer için devrede olduğu ve Belhanda'nın önümüzdeki sezon form tutması için takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı iddia edildi.

Montpellier altyapısından yetişen Younes Belhanda, 2009-2013 yılları arasında Fransız ekibinin formasını giymiş ve bu takımla 2011-2012 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı.