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Belemedik Vadisi'nde renk cümbüşü

Malik GÖDELİNER/ POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Vadisi, sunduğu görsel şölenle yoğun ilgi görüyor

04 Aralık 2017 13:58

Malik GÖDELİNER/ POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Vadisi, sunduğu görsel şölenle yoğun ilgi görüyor.
Sarı ve yeşilin tüm renklerini barındıran asırlık çınar ağaçlarının bulunduğu Belemedik Vadisi, günü birlik tatil, doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü de (PRODOSS), 200 üyesiyle Belemedik Vadisi\'ne adeta çıkarma yaptı. Doğa harikası bölgeyi gezen kulüp üyeleri, kış mevsimine rağmen sonbahar renklerinin  hakim olduğu çınar ağaçları ve Almanlardan kalan tarihi yapılar arasında fotoğraf çekilebilmek için birbiriyle yarıştı.
Zorlu parkuru yürüyen doğa tutkunları, doğa harikası Belemedik\'te tarihi çınar ağaçlarından dökülen yapraklar üzerine sere serpe uzandı. Bu görsel şöleni doyasıya yaşamak için Belemedik Vadisi\'ni tercih ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, \"Belemedik her mevsimde güzeldir ama bu mevsimde bir başka güzeldir. Doğa harikası bu yerin Almanların tren hattını yaparken kullandığı yerleşim alanı olması ve tünellerin tarihi dokusu ayrı bir güzellik katmaktadır. Belemedik, doğa yürüyüşü sevenleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbetmektedir\" dedi.

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