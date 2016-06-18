Belçika'dan rekor kıran gol!

EURO 2016’da Belçika’nın İrlanda’yı 3-0 yendiği mücadelede, maçtaki ikinci gol öncesinde bir rekor kırıldı. Orta saha oyunucusu Axel Witsel’in golü öncesinde Belçika tam 28 pas yaptı. Opta’nın verilerine göre, bu gol turnuvada 1980 yılından bu yana en çok pasla atılan gol oldu.

Karşılamanın diğer golleri 48 ve 70. dakikalarda Romelu Lukaku’nun ayağından gelirken, rekor kıran gol, 61. dakika Axel Witsel imzası taşıdı.

E Grubu’nda yer alan iki ekibin mücadelesinin ardından son maçlarda İtalya-İrlanda ve İsveç-Belçika karşı karşıya gelecek.

Opta, maçtaki rekoru Twitter hesabından duyurdu. Opta’nın tweeti şöyle: