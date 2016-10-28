Belçika'dan CETA'ya yeşil ışık

Belçika Başbakanı Charles Michel yaptığı açıklamada, Kanada ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması (CETA) konusunda çekinceleri olan bölgesel yönetimlerle uzlaşma sağlandığını söyledi. Michel, "Çok önemli bir uzlaşma masada" dedi. CETA'ya karşı çıkan Valon Bölgesel Hükümeti Başbakanı Paul Magnette ise "Taleplerimizin dinlenmesi memnun edici" dedi.

Kanada Ticaret Bakanı Chrystia Freeland, sağlanan uzlaşmayı, 'olumlu bir gelişme' diye nitelendirdi ancak daha halledilmesi gereken işler olduğunu hatırlattı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile anlaşma ile ilgili olarak AB içinde bütün prosedürlerin tamamlanması sonrasında iletişime geçeceğini belirtti. AB Komisyonu'ndan bir sözcü ise, "Ben bu konuyla ilgili somut bir tarih belirlenmesi konusunda çok temkinliyim" dedi.

AB ile Kanada arasında kararlaştırılan ticaret anlaşmasına karşı çıkan Valon ve Brüksel bölgesel yönetimlerinin tarım ürünleri ithalatına yönelik çekinceler ve oluşabilecek ihtilaflarin çözümlenmesi için ek mekanizma oluşturulması ile ikna edildiği belirtildi.

Uzlaşmanın ardından Belçika'daki bölgesel hükümetlerin yarın CETA'yı parlamentolarında onaylamaları bekleniyor.

Kanada ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) imza töreni için Brüksel'e gelmesi beklenen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB ülkeleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle zirve buluşmasını iptal etmişti. Kanada hükümeti, ‘Avrupa hazır olduğu zaman, Kanada'nın da anlaşmayı imzalamaya hazır olacağını' duyurdu. Gümrüklerin kaldırılıp standartların uyumlaştırılmasıyla her iki tarafa da avantajlar kazandıracak olan serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakereler 2009'da başlatılmıştı. CETA'dan yana olanlar serbest ticaretin ekonomik büyümeye katkıda bulunacağını savunurken, anlaşmaya karşı çıkanlar CETA'nın tröstlerin işine yarayacağını ve Valon bölgesi gibi ekonomik yapısı zayıf bölgeleri dezavantajlı duruma düşüreceğini öne sürüyorlar.

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afp/DW, HT/BÖ