Belçika'da zor karar



Avrupa'da aylardır tartışmalara neden olan yasa tasarısı bugün Belçika Parlamentosu'nda oylamaya sunuluyor.

18 yaşın altındaki çocuklara ve gençlere belirli koşullar altında ötanazi hakkı tanınmasını öngören yasa tasarısına başta kiliseler ve hasta dernekleri olmak üzere birçok kesimden tepki geliyor.

Yasa kabul edilirse Belçika, Hollanda'dan sonra çocuklara ve gençlere ötanazi hakkı tanıyan ikinci Avrupa Birliği ülkesi olacak.

Hollanda'daki yasadan daha esnek olan Belçika'daki düzenleme ötanazi hakkına yaş sınırlaması getirmiyor. Hollanda'da ise bu hak 12 yaşın üzerindekilere tanınıyor.

Ölümcül hastalık şartı

Ancak Belçika'daki düzenleme de belirli koşullara bağlı.

Yasa tasarısına göre, 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler, ölümcül bir hastalığa yakalanmışsa ve doktorlar da bu hastalığın onlar için katlanılamaz acılara yol açtığını tasdik ediyorsa ötanazi talep edebilecek.

Ayrıca bir psikoloğun hastanın karar verme yetisine sahip olduğunu onaylaması ve ebeveynlerin de ötanaziye onay vermesi gerekiyor.

Yasa parlamentoda kabul edilirse, yürürlüğe girebilmesi için daha sonra Kral Philippe'nin imzasına sunulacak.

AB'nin üç ülkesinde var

Belçika'da 2002 yılında da yetişkinlere ötanazi hakkı tanınmıştı. Avrupa Birliği'nde sadece Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da ötanazi hakkı bulunuyor.

Almanya'da da ötanaziye ilişkin yasal düzenleme yapılması konusunda hazırlıklar yapılıyor.