Belçika'da terörle mücadele operasyonu

Belçika güvenlik güçleri gece boyunca Brüksel'in Molenbeek semti de dâhil 16 kentte terörle mücadele

operasyonları düzenledi. Baskınların "doğrudan bir müdahaleyi gerekli kılan terör soruşturmaları sonrası

gerçekleştirildiği" açıklandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında onlarca ev ve

garajın arandığı bildirdi. Baskınlar

sırasında herhangi bir silah ya da patlayıcıya rastlanmadığı kaydedildi.

Yaklaşık 40 kişi sorgulanmak üzere götürülürken, bunlardan 12'si gözaltına

alındı. Gün içerisinde bir yargıcın

söz konusu kişilerin tutuklanıp tutuklanmamasına karar vereceği bildirildi.

Basında radikallerin Fransa ve Belçika'da yeni saldırılar planladığı yönünde haberler çıkarken, çarşamba günü,

Belçika tehdit analiz birimi, alarm durumunu ikinci yüksek seviye olan Seviye 3'e çıkarmıştı.

Yüksek güvenlik alarmı

22 Mart'ta Brüksel'deki havaalanı ve metro istasyonuna düzenlenen saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Paris'te kasım ayındaki terör saldırısında ise 130 kişi ölmüştü. Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası

nedeniyle güvenlik önlemleri arttırıldı.

Öte yandan, cuma akşamı savcılık Brüksel'deki saldırılarla bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltında tutulan

sekizinci şüphelinin tutuklandığını duyurmuştu. 30 yaşındaki Youssef E. A, "bir terör örgütüne katılmak,

terör kapsamında suçlu ve suç ortağı olarak cinayet işlemek ve cinayet teşebbüsünde

bulunmak" suçlamalarıyla tutuklandı.