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Dünya
Deutsche Welle

Belçika'da terörle mücadele operasyonu

Belçika’da düzenlenen terörle mücadele operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

18 Haziran 2016 14:48

Belçika güvenlik güçleri gece boyunca Brüksel'in Molenbeek semti de dâhil 16 kentte terörle mücadele
operasyonları düzenledi. Baskınların "doğrudan bir müdahaleyi gerekli kılan terör soruşturmaları sonrası
gerçekleştirildiği" açıklandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında onlarca ev ve
garajın arandığı bildirdi. Baskınlar
sırasında herhangi bir silah ya da patlayıcıya rastlanmadığı kaydedildi.

Yaklaşık 40 kişi sorgulanmak üzere götürülürken, bunlardan 12'si gözaltına
alındı. Gün içerisinde bir yargıcın
söz konusu kişilerin tutuklanıp tutuklanmamasına karar vereceği bildirildi.

Basında radikallerin Fransa ve Belçika'da yeni saldırılar planladığı yönünde haberler çıkarken, çarşamba günü,
Belçika tehdit analiz birimi, alarm durumunu ikinci yüksek seviye olan Seviye 3'e çıkarmıştı.

Yüksek güvenlik alarmı

22 Mart'ta Brüksel'deki havaalanı ve metro istasyonuna düzenlenen saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetmişti.
Paris'te kasım ayındaki terör saldırısında ise 130 kişi ölmüştü. Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası
nedeniyle güvenlik önlemleri arttırıldı.

Öte yandan, cuma akşamı savcılık Brüksel'deki saldırılarla bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltında tutulan
sekizinci şüphelinin tutuklandığını duyurmuştu. 30 yaşındaki Youssef E. A, "bir terör örgütüne katılmak,
terör kapsamında suçlu ve suç ortağı olarak cinayet işlemek ve cinayet teşebbüsünde
bulunmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BelçikaBrüksel MolenbeekFransaSeviyeMart BrükselAvrupa FutbolBrükselYoussefDeutsche Welle Türkçe dpa BS/SÖ

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