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Dünya
Deutsche Welle

Belçika’da terör operasyonu

Belçika’da dört kişi, terör saldırısı hazırlığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

26 Mayıs 2016 11:52

Belçika'da yeni saldırı hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle dört kişi gözaltına alındı. Savcılık,
yapılan sorgulamanın ardından ikisi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını, birinin elektronik
kelepçeyle, diğerinin de koşullu olarak serbest bırakıldığını bildirdi.

Savcılık sözcüsü Eric Van der Sypt, Flaman bölgesinde yakalanan söz konusu kişilerin
Belçika'da saldırı planladığına dair izlere ulaştıklarını belirtti. Bir terör örgütünün eylemlerine
katıldıkları şüphesiyle göz altına alınan kişilerin ayrıca Suriye ve Libya'ya savaşçı gönderilmesi
işini organize ettiklerinden şüpheleniliyor. Gözaltına alınan kişilerin bizzat radikal İslamcı terör
örgütü IŞİD'e katılmak istedikleri de belirtildi.

Savcılık, göz altına alınanların 22 Mart'ta Brüksel'de havaalanı ve bir metro istasyonuna
düzenlenen, 32 kişinin öldüğü saldırılarla bir bağlantısının henüz tespit edilmediğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BelçikaEric VanSypt FlamanSuriyeLibyaIŞİDMart BrükselWelle Türkçe AFPAP/BK

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