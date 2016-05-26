Belçika’da terör operasyonu

Belçika'da yeni saldırı hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle dört kişi gözaltına alındı. Savcılık,

yapılan sorgulamanın ardından ikisi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını, birinin elektronik

kelepçeyle, diğerinin de koşullu olarak serbest bırakıldığını bildirdi.

Savcılık sözcüsü Eric Van der Sypt, Flaman bölgesinde yakalanan söz konusu kişilerin

Belçika'da saldırı planladığına dair izlere ulaştıklarını belirtti. Bir terör örgütünün eylemlerine

katıldıkları şüphesiyle göz altına alınan kişilerin ayrıca Suriye ve Libya'ya savaşçı gönderilmesi

işini organize ettiklerinden şüpheleniliyor. Gözaltına alınan kişilerin bizzat radikal İslamcı terör

örgütü IŞİD'e katılmak istedikleri de belirtildi.

Savcılık, göz altına alınanların 22 Mart'ta Brüksel'de havaalanı ve bir metro istasyonuna

düzenlenen, 32 kişinin öldüğü saldırılarla bir bağlantısının henüz tespit edilmediğini açıkladı.