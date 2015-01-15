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Dünya
Deutsche Welle

Belçika’da terör operasyonu

Belçika’nın Almanya sınırındaki Verviers kentinde düzenlenen terör operasyonunda iki kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı, bir kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

15 Ocak 2015 22:16


Belçika RTBF kanalının haberine göre, Belçika polisi tarafından Verviers kentinde düzenlenen terör operasyonunda üç kişi hayatını kaybetti. Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı. Kanal, operasyonun Almanya sınırına yakın bir bölgede düzenlendiğine yer verdi.

Belga haber ajansının savcılığa dayandırdığı haberine göre, kentin merkezinden çok da uzak olmayan bir bölgede terör operasyonu düzenlendi. Haberde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Resmi merciler, henüz haberleri doğrulamadı. Ancak hükümet çevreleri AFP haber ajansına açıklamalarında, cihatçılara karşı bir operasyon yapıldığını doğruladı. Ancak olayın ayrıntıları hakkında henüz elde net bilgi bulunmuyor.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen terör saldırısından bu yana Avrupa'da istihbarat ve emniyet kurumları alarmda. Verviers, Almanya'dan yaklaşık 25 kilometre uzakta bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Belçika AlmanyaVerviersRTBFBelçikaAlmanyaAFPCharlie HebdoAvrupaDeutsche Welle Türkçe ReutersAFP BÖ/BW

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