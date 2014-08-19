Belçika'da Ebola şüphesi



Gencin Ebola salgınının görüldüğü ülkelerden Gine'den geldiği bildirildi. Pazar günü yüksek ateş şikâyetiyle AZ Damiaan hastanesine kaldırılan gençte Ebola şüphesinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

Bu arada İspanya ve Avusturya'daki iki Ebola şüphesi doğrulanmadı. Nijerya'dan gelen bir hasta, Alicante hastanesinde karantina altına alınmıştı. Yapılan testlerde virüse rastlanmadı. Avusturya'nın Tirol bölgesinde ölü bulunan bir İngiliz vatandaşında yapılan kontrollerde de virüse rastlanmadığı açıklandı. 48 yaşındaki İngiliz bir süre önce Nijerya'dan gelmişti.

17 Ebola hastası sırra kadem bastı

Öte yandan Liberya'nın başkenti Monrovia'da bir hastaneden kaçan 17 Ebola hastasının izine hâlâ rastlanamadığı bildirildi. Hastane, Ebola hastalarının semtlerinde tutulmasına tepki gösteren bir grup çevre sakini tarafından basılmış, başlayan yağma olayları sırasında Ebola hastaları da kaçmıştı. Liberya Enformasyon Bakanı Lewis Brown, büyük ihtimalle yağmacıların da virüsü kaptıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son açıkladığı rakamlara göre Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 145'i buldu. Liberya'da 413, Gine'de 380, Sierra Leone'de 348, Nijerya'da ise 4 kişi hayatını kaybetti.