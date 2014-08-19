T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Belçika'da Ebola şüphesi

Belçika'da 13 yaşında bir genç, Ebola şüphesiyle karantina altına alındı.

19 Ağustos 2014 14:35


Gencin Ebola salgınının görüldüğü ülkelerden Gine'den geldiği bildirildi. Pazar günü yüksek ateş şikâyetiyle AZ Damiaan hastanesine kaldırılan gençte Ebola şüphesinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

Bu arada İspanya ve Avusturya'daki iki Ebola şüphesi doğrulanmadı. Nijerya'dan gelen bir hasta, Alicante hastanesinde karantina altına alınmıştı. Yapılan testlerde virüse rastlanmadı. Avusturya'nın Tirol bölgesinde ölü bulunan bir İngiliz vatandaşında yapılan kontrollerde de virüse rastlanmadığı açıklandı. 48 yaşındaki İngiliz bir süre önce Nijerya'dan gelmişti.

17 Ebola hastası sırra kadem bastı

Öte yandan Liberya'nın başkenti Monrovia'da bir hastaneden kaçan 17 Ebola hastasının izine hâlâ rastlanamadığı bildirildi. Hastane, Ebola hastalarının semtlerinde tutulmasına tepki gösteren bir grup çevre sakini tarafından basılmış, başlayan yağma olayları sırasında Ebola hastaları da kaçmıştı. Liberya Enformasyon Bakanı Lewis Brown, büyük ihtimalle yağmacıların da virüsü kaptıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son açıkladığı rakamlara göre Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 145'i buldu. Liberya'da 413, Gine'de 380, Sierra Leone'de 348, Nijerya'da ise 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BelçikaEbolaGine DamiaanAvusturyaAlicanteTirolNijeryaLiberyaMonroviaEnformasyon Bakanı Lewis BrownSağlıkGineSierra LeoneDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24