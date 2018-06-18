Belçika - Panama: 3-0

SOÇİ,(DHA)

STAT: Fisht Olimpiyat

HAKEMLER: Janny Sikazwe, Jerson dos Santos, Zakhele Siwela

BELÇİKA: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Witsel (Dk. 90 Chadli), De Bruyne, Carrasco (Dk. 74 Dembele), Mertens (Dk. 73 Thorgan Hazard), Eden Hazard, Lukaku

PANAMA: Penedo - Murillo, Roman Torres, Escobar, Davis, Gomez, Barcenas (Dk. 63 Gabriel Torres), Cooper, Godoy, Rodriguez (Dk. 63 Diaz), Perez (Dk. 73 Tejada)

GOLLER: Dk. 47 Mertens, Dk. 69 - Dk. 75 Lukaku

SARI KARTLAR: Vertonghen, Meunier, De Bruyne (Belçika) - Murillo, Davis, Cooper, Godoy, Barcenas (Panama)

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk hafta maçında Belçika, Panama\'yı 3-0 yendi.

47\'nci dakikada Mertens, savunmadan seken topa yere inmeden vuruşunu yaptı ve Penedo\'nun üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

69\'uncu dakikada Eden Hazard\'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan De Bruyne, ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı, Lukaku, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaparak golü buldu: 2-0.

75\'inci dakikada Eden Hazard\'ın pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Lukaku, Penedo\'nun üzerinden topu aşırtarak fileleri sarstı: 3-0.

Karşılaşma Belçika\'nın 3-0\'lık galibiyeti ile noktalandı.