T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Beklenen buluşma yarın

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Yunanistan'ın Avrupa'ya sırtını dönebileceği eleştirilerine Yunan hükümetinden yanıt geldi.

07 Nisan 2015 20:08


Syriza partisi liderliğindeki Yunan hükümeti, Başbakan Tspiras'ın Moskova ziyaretine ilişkin eleştirileri geri çevirdi. Hükümet sözcüsü Gabriel Sakellaridis Yunan televizyonundaki açıklamasında, "Kınanacak hiçbir şey yok" dedi. "Yunanistan Avrupa dışında yüzünü hiçbir yere dönmüyor" diyen sözcü, Atina'nın Rusya ve Çin'le ilişkilerini derinleştirmek istediğini belirtti. Sakellaridis, bunun hem Yunanistan'a hem de diğer ülkelere yardımcı olacağını söyledi.

Avrupa'da ise Tsipras'ın Rusya'dan acil yardım kredisi isteyebileceği ve bunun karşılığında Avrupa ülkelerine karşı Ukrayna politikasında katı bir tutum takınabileceği endişeleri mevcut. Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakâr Avrupa Halk Partisi grubu başkanı Manfred Weber (CSU), Alman Tagesspiegel gazetesine açıklamasında Tsipras'ın çareyi Rusya gibi bir otokratik sistemde aramasının 'riskli bir strateji' olacağını söylemiş, ziyaretin zamanlamasının da 'manidar' olduğu eleştirisinde bulunmuştu.

Konuya ilişkin bir resmi açıklama da Avrupa Komisyonu'ndan geldi. Komisyon, Putin'in Tsipras'a gıda ürünleri ithalatı yasağını Yunanistan için gevşetme teklifi götürebileceğine dikkat çekerek, "Biz tüm üye ülkelerin tek bir ağızdan ticari ortaklarımızla konuşmasını bekliyoruz, buna Rusya da dâhil" açıklamasını yaptı. Rusya, Batı'nın ekonomik yaptırımlarına karşılık olarak çok sayıda Batılı ülkeden gıda ürünleri ithalatına yasak getirmişti. Yunanistan bu karardan doğrudan etkilenen ülkeler arasında.

Yunanistan'ın iflastan kurtulmak için krediye olan ihtiyacı sürüyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Euro Grubu ortakları ile yürütülen müzakereler şu ana kadar sonuç vermedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yunanistan Başbakanı Aleksis TsiprasMoskova Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinAvrupaYunanSyrizaBaşbakan Tspiras MoskovaGabriel Sakellaridis YunanAtina RusyaYunanistanTsipras RusyaUkraynaParlamentosuAvrupa Halk Partisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24