Beklenen buluşma yarın



Syriza partisi liderliğindeki Yunan hükümeti, Başbakan Tspiras'ın Moskova ziyaretine ilişkin eleştirileri geri çevirdi. Hükümet sözcüsü Gabriel Sakellaridis Yunan televizyonundaki açıklamasında, "Kınanacak hiçbir şey yok" dedi. "Yunanistan Avrupa dışında yüzünü hiçbir yere dönmüyor" diyen sözcü, Atina'nın Rusya ve Çin'le ilişkilerini derinleştirmek istediğini belirtti. Sakellaridis, bunun hem Yunanistan'a hem de diğer ülkelere yardımcı olacağını söyledi.

Avrupa'da ise Tsipras'ın Rusya'dan acil yardım kredisi isteyebileceği ve bunun karşılığında Avrupa ülkelerine karşı Ukrayna politikasında katı bir tutum takınabileceği endişeleri mevcut. Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakâr Avrupa Halk Partisi grubu başkanı Manfred Weber (CSU), Alman Tagesspiegel gazetesine açıklamasında Tsipras'ın çareyi Rusya gibi bir otokratik sistemde aramasının 'riskli bir strateji' olacağını söylemiş, ziyaretin zamanlamasının da 'manidar' olduğu eleştirisinde bulunmuştu.

Konuya ilişkin bir resmi açıklama da Avrupa Komisyonu'ndan geldi. Komisyon, Putin'in Tsipras'a gıda ürünleri ithalatı yasağını Yunanistan için gevşetme teklifi götürebileceğine dikkat çekerek, "Biz tüm üye ülkelerin tek bir ağızdan ticari ortaklarımızla konuşmasını bekliyoruz, buna Rusya da dâhil" açıklamasını yaptı. Rusya, Batı'nın ekonomik yaptırımlarına karşılık olarak çok sayıda Batılı ülkeden gıda ürünleri ithalatına yasak getirmişti. Yunanistan bu karardan doğrudan etkilenen ülkeler arasında.

Yunanistan'ın iflastan kurtulmak için krediye olan ihtiyacı sürüyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Euro Grubu ortakları ile yürütülen müzakereler şu ana kadar sonuç vermedi.