Bekir Bozdağ'ın göreve gelmesi sonrası bazı gazeteciler WhatsApp grubundan atıldı

Gül’ün bakan olduğu dönemde Ankara’da görev yapan tüm yargı muhabirlerinin yer aldığı ve gazeteciler ile bakanlık arasındaki koordinasyonu sağlayan bir WhatsApp grubu bulunuyordu. Ancak bu grubun Gül’ün ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın danışmanı Bilal Çetin tarafından dağıtıldığı öğrenildi. Yeni kurulan WhatsApp grubuna ise iktidarı eleştiren yayın organlarının muhabirleri alınmadı. Bazı gazeteciler konuyu Çetin ile görüştü ancak sonuç alınamadı.

Konuyu gündeme getiren Halk TV muhabiri Seyhan Avşar da, Bilal Çetin’e telefonla ulaşarak, "Cumhuriyet, Sözcü BirGün gibi basın yayın organlarının muhabirleri neden bugünkü toplantıya çağrılmadı" diye sorduğunu ancak, Çetin'den, "Sizi neden ilgilendiriyor ki bu durum. Her meslektaşınız orada olacak diye bir şey yok. Siz beni aramadınız. Ben de bu soruya yanıt vermedim" dediğini yazdı.