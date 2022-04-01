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Bekir Bozdağ'ın göreve gelmesi sonrası bazı gazeteciler WhatsApp grubundan atıldı

"Siz beni aramadınız, ben de bu soruya yanıt vermedim"

01 Nisan 2022 15:16

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasının ardından göreve getirilen Bekir Bozdağ döneminde gazeteciler için kullanılan WhatsApp grubu yenilendi, bu sırada bazı gazetelerin muhabirleri çıkarıldı.

Gül’ün bakan olduğu dönemde Ankara’da görev yapan tüm yargı muhabirlerinin yer aldığı ve gazeteciler ile bakanlık arasındaki koordinasyonu sağlayan bir WhatsApp grubu bulunuyordu. Ancak bu grubun Gül’ün ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın danışmanı Bilal Çetin tarafından dağıtıldığı öğrenildi. Yeni kurulan WhatsApp grubuna ise iktidarı eleştiren yayın organlarının muhabirleri alınmadı. Bazı gazeteciler konuyu Çetin ile görüştü ancak sonuç alınamadı.

Konuyu gündeme getiren Halk TV muhabiri Seyhan Avşar da, Bilal Çetin’e telefonla ulaşarak, "Cumhuriyet, Sözcü BirGün gibi basın yayın organlarının muhabirleri neden bugünkü toplantıya çağrılmadı" diye sorduğunu ancak, Çetin'den, "Sizi neden ilgilendiriyor ki bu durum. Her meslektaşınız orada olacak diye bir şey yok. Siz beni aramadınız. Ben de bu soruya yanıt vermedim" dediğini yazdı.

bekir bozdağabdulhamit gül
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