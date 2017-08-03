BeIN Sports'tan bir transfer daha!

NTVSpor'da çalışmışlıkları bulunan Güntekin Onay, Metin Tekin, Zeki Önder Özen, Roksan Kunter gibi isimleri ekibine dahil eden BeINSports, son olarak Mehmet Demirkol ile Spor Servisi programını yürüten Fuat Akdağ'ı da çalışan kadrosuna kattı.

Medyahaber’in haberine göre; büyük merak konusu olan beIN Sports’un yeni yayın yönetmeninin Fuat Akdağ olacağı öğrenildi. Başarılı gazeteci Fuat Akdağ beIN Sports’un en tepesindeki isim olacak. NTV’de uzun yıllardır deneyimlerini izleyicilere ulaştıran Akdağ, üstad Kenan Onuk’tan devraldığı bayrağı uzun süre taşıdı. Fuat Akdağ’ın beIN Sports’un başına geçmesinin ardında NTVSpor kanalında belirsizlik olabileceği de tahmin ediliyor. Bilindiği üzere NTVSpor kanalının kapanacağı uzun zamandan beri dile getiriliyor.