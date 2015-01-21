Bedevi'nin eşinden yardım çağrısı



Raif Bedevi'nin eşi Ensaf Haydar, Deutsche Welle Arapça televizyonuna yaptığı açıklamada, eşinin serbest bırakılması için Alman politikacılardan yardım istedi.

Haydar, “Umarım Alman politikası beni yarı yolda bırakmaz. Eşim sadece görüşlerini ifade etti“ dedi.

30 yaşındaki Bedevi'nin hiç kimseye saldırmadığını söyleyen Ensaf Haydar, “Raif'in dini ya da yetkilileri aşağıladığını söyleyenler bunu ispat etmeli“ şeklinde konuştu.

Deutsche Welle Arapça tarafından hazırlanan Suudi Arabistan'da Düşünce Özgürlüğü konulu programa katılan Haydar, Suudi Kralı Abdullah'tan eşini hemen bırakmasını rica etmek istediğini söyledi.

Çocukları televizyondan izledi

Haydar, üç çocuğunun eşinin nasıl kırbaçlandığını Kanada'da televizyonda izlediği zaman büyük acı çektiğini kaydetti

Suudi Arabistan'da 10 yıl hapis ve 1000 kırbaç cezasına çarptırılan Bedevi’nin kız kardeşi Samar Bedevi de programa katıldı.

Uluslararası Af Örgütü, perşembe günü Berlin'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi çağrısında bulundu. Af Örgütü Almanya Şubesi Genel Sekreteri Selmin Çalışkan, büyükelçiliğe karara karşı 86 bin imzalı bir dilekçe sunulacağını belirtti.

Af Örgütü, Suudi Arabistan'dan kırbaç cezasını durdurup Bedevi'yi serbest bırakmasını istiyor. Blog yazarına, uluslararası protestolara rağmen 9 Ocak'ta halk önünde 50 kırbaç vurulmuştu.

Farklı düşüncelerin paylaşıldığı Suudi Arabistan Liberalleri adlı bir internet platformu oluşturan Bedevi İslam'ı aşağılamaktan mahkûm edilmişti.

Bayern Münih'e eleştiri

Öte yandan, Bayern Münih takımının hazırlık maçı için Suudi Arabistan'a gitmesi Alman politikacılar tarafından eleştirildi.

Federal Meclis'in Spor Komisyonu Başkanı Sosyal Demokrat Partili Dagmar Freitag, “Futbolcular siyasetçi olmak zorunda değil ancak insan hakları konusunda bilinçli olmalı ve bunu göstermeli” dedi.

Federal hükümetin insan hakları temsilcisi Christoph Strässer ise spor karşılaşmalarında Suudi Arabistan'da insan hakları durumunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Münihli futbolcular cumartesi günü Riyad'daki hazırlık maçında El Hilal'i 4-1 yenmişti.