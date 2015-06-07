Bedevi'nin cezası onandı



Bedevi'nin eşi İnsaf Haydar mahkemenin kararının kesin olduğunu ve karara itiraz imkanının bulunmadığını kaydetti. Kanada'ya sığınan İnsaf Haydar'ın kararın açıklanmasının ardından büyük şok yaşadığı belirtiliyor.

Suudi din adamları hakkında yazdığı eleştiri yazılarını blog sayfasında paylaşan 31 yaşındaki Raif Bedevi, 2012 yılında ‘internet yoluyla İslam’ı aşağılamak‘ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bedevi iki yılı aşkın süren yargılamanın ardından 10 yıl hapis, yaklaşık 240 bin euro para cezası ve bin kırbaç cezasına çarptırılmıştı. Bedevi'nin kırbaç cezasının ilk 50'sinin infaz edilmesinin ardından geri kalan 950'si "sağlık gerekçesiyle" ertelenmişti.

Raif Bedevi geçen şubat ayında "Deutsche Welle Freedom of Speech Award" ödülüne layık görülmüştü. Bedevi’nin ödülü 23 Haziran'da Bonn'da Global Media Forum kapsamında düzenlenecek ödül töreninde eşini temsilen İnsaf Haydar'a verilecek.