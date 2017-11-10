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Bedenleriyle 1881-1938 görseli oluşturdular

SAMSUN,(DHA)- SAMSUN'da özel bir okul öğrencileri, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde bedenleri ile 1881-1938 görselini oluşturdu

10 Kasım 2017 14:26

SAMSUN,(DHA)- SAMSUN\'da özel bir okul öğrencileri, Atatürk\'ün ölüm yıl dönümünde bedenleri ile 1881-1938 görselini oluşturdu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yılında özel bir koreografi ile anıldı. Bulvar Alışveriş Merkezi ve özel bir okulun işbirliği ile 10 Kasım etkinliği düzenlendi. Etkinlik, alanda yüzlerce öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Öğrencilerin bedenleri ile 1881 – 1938 şeklinde oluşturdukları görsel ziyaretçiler tarafından da ilgi ile takip edildi.
Koreografi sonunda İzmir Marşı\'nı seslendiren topluluk, uzun süre alkışlandı.10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası aynı zamanda bir sergi ile de taçlandırıldı. 10 Kasım 1938 tarihinden hemen sonra yayınlanan orijinal gazeteler ve  Atatürk fotoğraflarından derlenen sergi saat 09.05’te açıldı.

FOTOĞRAFLI

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