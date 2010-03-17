Beckham 6 ay yok

T24 - İtalya Serie A takımlarından AC Milan'da kiralık oynayan David Beckham'ı aşil tendonundan ameliyat eden Finlandiyalı cerrah Sakari Orava, hastaneden taburcu olmaya hazır olan İngiliz futbolcunun 6 ay forma giyemeyeceğini söyledi.



Serie A'da pazar günkü Chievo maçında aşil tendonu yırtılan David Beckham'ı Finlandiya'da ameliyat eden cerrah Orava, Fin televizyonu YLE'ye yaptığı açıklamada, futbolcunun taburcu edilebileceğini bildirdi.



Bugün akşama doğru hastaneden çıkacak Beckham'ın check-up'tan geçeceğini belirten Fin cerrah, Beckham'a uygulanacak rehabilitasyon programının da bugün görüşüleceğini ifade etti.



Beckham, dün geceyi eşi Victoria'nın akşam saatlerinde geldiği hastanede geçirmişti.



İngiliz futbolcunun 6 ay forma giyemeyeceği ve Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği kaydedildi.









