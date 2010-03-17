T24 LogoT24 Logo
Spor

Beckham 6 ay yok

AC Milan'da kiralık oynayan Beckham'ı aşil tendonundan ameliyat eden cerrah Orava, hastaneden taburcu olacak İngiliz futbolcunun 6 ay forma giyemeyeceğini söyledi.

17 Mart 2010 02:00

T24 - İtalya Serie A takımlarından AC Milan'da kiralık oynayan David Beckham'ı aşil tendonundan ameliyat eden Finlandiyalı cerrah Sakari Orava, hastaneden taburcu olmaya hazır olan İngiliz futbolcunun 6 ay forma giyemeyeceğini söyledi.

Serie A'da pazar günkü Chievo maçında aşil tendonu yırtılan David Beckham'ı Finlandiya'da ameliyat eden cerrah Orava, Fin televizyonu YLE'ye yaptığı açıklamada, futbolcunun taburcu edilebileceğini bildirdi.

Bugün akşama doğru hastaneden çıkacak Beckham'ın check-up'tan geçeceğini belirten Fin cerrah, Beckham'a uygulanacak rehabilitasyon programının da bugün görüşüleceğini ifade etti.

Beckham, dün geceyi eşi Victoria'nın akşam saatlerinde geldiği hastanede geçirmişti.

İngiliz futbolcunun 6 ay forma giyemeyeceği ve Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği kaydedildi.
 
 
 
  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24