Beckerspor'da Yıldızoğlu sürprizi

İZMİR, (DHA)- BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde sezonun başlamasına kısa bir süre kala küçülme kararı alarak Shavonte Zellous, Iva Peravanovic gibi yeni transferleriyle yollarını ayıran Bornova Beckerspor\'da Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu sürprizi yaşanıyor.

Kariyerinde daha önce A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Galatasaray\'ı çalıştıran kadın basketbolunun en kariyerli antrenörlerinden Yıldızoğlu, sezon başında anlaştığı Becker\'de danışmanlık görevine getirildi. Kulüp, Ceyhun Yıldızoğlu ve Genel Menajer Yalçın Erciyes\'e tebligat yaparak takımı Antrenör Arda Erçin\'in çalıştıracağını duyurdu. Becker yönetiminin bu kararının altında yolların ayrılmaya çalışıldığı Yıldızoğlu\'nun yaptığı açıklamaların yattığı öğrenildi. İzmir temsilcisi, ligdeki ilk maçta cumartesi günü Agü Spor\'la deplasmanda karşılaşacak.