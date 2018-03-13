Beckerspor'a ikinci erteleme

İZMİR, (DHA)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde bu sezon OGM Ormanspor ve Adana Aski\'yle deplasmanda oynaması gereken maçlara çıkmayarak 2 hükmen mağlubiyet ile 2 puan silme cezası alan Bornova Beckerspor\'un Beşiktaş karşılaşması da ertelendi.

İzmir temsilcisinin geçen hafta İstanbul Üniversitesi\'yle oynaması gereken maçı ileri bir tarihe erteleyen Türkiye Basketbol Federasyonu, bu hafta 17 Mart Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş mücadelesini de erteledi. Federasyonun önümüzdeki günlerde karar alarak Becker\'i aynı sezon içindeki 2 hükmen yenilgi nedeniyle ligden ihraç etmesi bekleniyor.

